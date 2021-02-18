برلمانى يوضح سبب طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول فى مصر

قال د. بهجت الصن عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن السبب الذى دفع الحكومة لطرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما لعام 2021 للهيئة المصرية العامة للبترول هو زيادة الدخل القومى.





وأوضح "الصن" لـ"صدى البلد"، أن البترول بيساهم فى الدخل القومى لمصر بنسبة حوالى 30% وذلك تسعى الدولة الى اكتشاف مزيد من الحقول البترولية عن طريق طرق مختلفة وكان ابرزها ما اعلن عنه وزير البترول عن بوابة مصر للاستكشاف والانتاج فى 24 منطقة بخليج السويس والصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط.





وأكد عضو مجلس النواب، أن المحاجر تحتاج الى تطوير فهى تساهم فى الدخل القومى بنسبة 2% فقط ويجب تطويرها وهو ما اكد عليه الوزير خلال اجتماعة باللجان النوعية داخل قبة البرلمان.







