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توك شو

ناقد: المسرح يتحول من كيان ترفيهي إلى خدمة المجتمع المصري.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:55 م
محي ابراهيم
محي ابراهيم
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ياسمين القصاص
قال الناقد المسرحي محيي إبراهيم: إن عرض مسرحية "ست الدنيا" يتميز من جميع الزوايا، وذلك لأن من خلالها استطاعت الدولة المصرية أن تخطو نحو المواطنة  الكاملة وشرحها للجمهور، منوها إلى أن هذا العرض يحتوي علي 41 طفلا وشابا من أصحاب القدرات الخاصة، كما أنه يشير إلى الجزء الذى يخص مرض التوحد.

وأضاف "الناقد المسرحي"، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن يوجد في هذا العرض  الكثير من الطاقة والحيوية المفعمة، التى تساعد على ظهور دولة مصرية جديدة،  دولة لا تحتوي على مجتمعات معزولة.

وأشار إلى أنه اليوم يتحول البيت الفني للمسرح إلى تحول مدهش من مجرد كيان للترفيه لكيان في خدمة المجتمع المصرى، مضيفا أن يوجد يوم عالمى لذوى القدرات الخاصة تم إعلانه يوم 3 ديسمبر لعام 1992 معقبا "أنا بسميهم ذوى الإدراكات الخاصة"، وذلك لأن أحيانا يكون لديهم إدراك أعلي وأفضل من الشخص الطبيعي.

وأكد  أن الدولة المصرية أعلنت تفعيل هذا اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة عام 2018، وتفعيل أدوارهم بجميع طوائفهم، فكان أول من استجاب لهذا التفعيل هى وزارة الثقافة، فقامت الوزير إيناس عبد الدايم بتخصيص مسرح لهم في مدينة نصر داخل الحديقة الدولية.

وتابع، أن وزيرة الثقافة قررت في دمج فرقة الشمس من ذوى الاحتياجات الخاصة، ويكونوا جزءا من البيت الفني بكافة طوائفهم، وبالتالى يستطيعوا أن يعبروا عن وجهة نظرهم ورؤيتهم في المجتمع، من خلال أعمالهم الفنية.
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