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أخبار البلد

"القومي لحقوق الإنسان" يطلق موقعه الإلكتروني الجديد

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:51 م
القومي لحقوق الإنسان
القومي لحقوق الإنسان
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أماني نوار
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان انطلاق موقعه الإلكترونى الجديد www.nchr.eg، فى إطار تطوير عمل المجلس استكمالًا لخطته فى نشر ثقافة حقوق الإنسان.

وحرص المجلس على إنشاء موقع إلكتروني جذاب وسهل الاستخدام ومتاح لجميع أطياف المجتمع المصري.

ويتاح الموقع للأشخاص ذوي الإعاقة، كما يخاطب الموقع الأطفال دون سن 18 عامًا ويعرفهم بمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان الأساسية، فضلًا عن إتاحة كافة تقارير وإصدارات وأخبار المجلس وأنشطته، كما يوجد بالموقع قسم تقديم الشكاوى عبر الإنترنت، متصل تلقائيا بنظام إدارة الشكاوى الآلية في المجلس القومي لحقوق الإنسان، مما سيسهل عملية تقديم الشكاوى ومتابعتها من جانب المواطن المصري.

ويوضح الموقع الإلكتروني أيضا عناوين فروع المجلس بمحافظات الجمهورية، وكيفية التواصل معها.

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