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حوادث

ضبط 7 أطنان مخلل فاسد بمخزن في السويس

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:54 م
صدى البلد
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حسن غنيمة

تمكنت مباحث التموين فى السويس من ضبط 7 أطنان مخلل فاسد داخل أحد المخازن الموجودة بنطاق حى السويس.


وكان اللواء محمد الالفى، مدير أمن السويس، قد وردت إليه العديد من البلاغات من قيام أحد تجار المخلل المشهورين بتخزين مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمى.


بناء عليه شكل اللواء هشام رشاد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، حملة أشرف عليها العميد وليد الشرقاوى، رئيس إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث التموين للتأكد من البلاغ الورد.


انتقلت الحملة إلى مكان البلاغ  وتأكدت من صحة البيانات الواردة وبتفتيش عثروا على 35 برميلا كل برميل يزن 200 كيلو ليكون الإجمالى 7 أطنان مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمى.


حررت الحملة محضر بالواقعة بقسم شرطة السويس وأحالتها إلى النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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