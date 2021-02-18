ضياء رشوان: الديون تجاوزت الـ9 ملايين جنيه وأرض الإسكندرية مهددة بالسحب.. فيديو

قال الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه تم الاتفاق على شراء شقة للنقابة فى منطقة وسط البلد، لافتًا إلى أن الشقة مساحتها قرابة 300 متر وتكلفتها تقدر بقرابة 3 ملايين و370 ألف جنيه.









وأضاف نقيب الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل: "وجدنا أن الشراء أفضل للنقابة، وكان هناك مشكلة فى تقسيط المبلغ، والتقيت رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة وتفاوضت معه واتفقنا على صيغة معينة لكى لا نحمل عبئًا على النقابة، والسداد على 3 سنوات بدون فوائد وسوف نسدد 40% بدون فوائد مقدمًا وسيتم سداد الأقساط مقدمًا".









وأشار إلى أنه بالنسبة لأرض الاسكندرية كنا مهددين بسحبها والدين تجاوز الـ 9 ملايين جنيه.









وتقدم اليوم ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بطلب الترشح لدورة ثانية على مقعد النقيب فى انتخابات التجديد النصفي المقرر انعقادها ٥ مارس المقبل.









ووجه ضياء رشوان أمس، الأربعاء، رسالة للجمعية العمومية، معلنا رغبته فى الترشح مرة أخرى أنه سيتقدم بأوراق ترشحه فى اليوم الأول.



