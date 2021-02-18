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أخبار البلد

رغم ظروف الطقس.. رئيس "البحوث الزراعية" في الصعيد للاطمئنان على محصول القصب

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:38 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أجرى د. محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، يرافقه د مصطفى عبدالجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، والدكتور أيمن حسني، مدير معهد المحاصيل السكرية، وبعض قيادات الوزارة والمركز، زيارة إلى محافظات الصعيد بداية من أسوان حتى المنيا لتفقد المحاصيل الشتوية والاطمئنان عليها خلال هذه الظروف الجوية السيئة التي تشهدها البلاد حاليًا. 

وبحسب بيان، الخميس، يأتي ذلك في إطار خطة الدولة بالتحول من الري بالغمر إلى التنقيط واستخدام أساليب الري الحديثة وبناءً على تكليف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. 

وتابع سليمان زراعة محصول القصب في محافظات الصعيد والتي يتم زراعتها بنظام الشتلات وباستخدام أساليب الري الحديث الامر الذي يسهم في زيادة إنتاجية الفدان من 40 حتى 60 طنًا، كما يسهم في ترشيد المياه وتخفيض تكاليف الإنتاج والمكافحة وأيضًا توفير الأسمدة. 

وعقد رئيس مركز البحوث الزراعية أيضًا عدة اجتماعات وندوات مع الباحثين والمزارعين لتوعية بأهمية المشروع القومي لتطوير الري ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة باستنباط أصناف جديدة وأساليب زراعية حديثة للمحاصيل شرهة المياه. 
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