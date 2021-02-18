إلغاء مجازاة وكيلة كلية متهمة بدخول موظفين للملاحظة علي الطلاب بالامتحانات

ألغت محكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، قرار مجازاة وكيل كلية الآداب بإحدي الجامعات بعقوبة اللوم ، لما نُسب اليها من إهمال إشراف أعمال الامتحانات مما ترتب عليه دخول موظفين غير مدرجين في كشوف الملاحظين وقيامهم بالملاحظة ، وذلك لبطلان هذا القرار الذي جاء مستندًا علي تحقيق من استاذ جامعي متفرغ .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .





وثبت للمحكمة ، أن الطاعنة تشغل وظيفة وكيل كلية الآداب بإحدي الجامعات ، وقد نُسبت إليها مخالفة أهمال فى الإشراف على أعمال الامتحانات مما ترتب عليه دخول موظفين غير مدرجين فى كشوف الملاحظين ، وقيامهم بالملاحظة فعليًا،وقد طلب رئيس الجامعة من المحقق القانونى للجامعة التحقيق مع الطاعنة فيما نُسب إليها، وتمت مجازاتها بعقوبة اللوم .





وأكدت الطاعنة بصحيفة طعنها أن المحقق يشغل وظيفة أستاذ متفرغ ،الأمر الذى لم تدحضه الجامعة المطعون ضدها أو تنفيه على الرغم من تكليف المحكمة لها بتقديم بيان حالة وظيفية للسيد المحقق، بل وقيامها بتوقيع غرامة على مدير الشئون القانونية بالجامعة لتقاعس الجامعة وامتناعها عن تقديم هذا البيان .





ورأت المحكمة ، إن الامتناع إن دل على شىء فإنما يدل على صحة ما أكدت عليه الطاعنة من أن من تولى التحقيق معها يشغل وظيفة أستاذ متفرغ، ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها، فى ضوء تقاعس الجامعة المطعون ضدها ونكولها وامتناعها عن تقديم بيان بالحالة الوظيفية للمحقق ، بطلان الجزاء المرقع علي الطاعنة .