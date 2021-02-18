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محافظات

إغلاق جراج بالسويس لاستخدامه فى غير إيواء السيارات

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:13 م
صدى البلد
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حسن غنيمة

أغلق حى السويس برئاسة المهندسة فاتن عبد الغنى ، رئيس الحى ، جراج بشارع محمد حافظ لاستخدامه فى غير إيواء السيارت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


جاء ذلك خلال حملة مكبرة شنها الحى لإزالة الإشغالات والتعديات على ارضى الدولة ، اليوم ، بعدد من الشوارع والمناطق داخل نطاق الحى .


أزالت الحملة الإشغالات بشارع بنك مصر و إماكن أخرى بنطاق الحى بمشاركة عدد من إدارات الحى المختلفة  فى إطار الجهود المبذولة لإعادة الانضباط للشوارع والميادين .


ومن جانبها قالت المهندسة فاتن عبد الغنى، إن حملات إزالة الإشغالات والتعديات مستمرة فى مختلف المناطق والشوارع من اجل عودة الانضباط للشارع من جديد ، لافتة إلى وجود حملات تفتيش ومتابعة للتأكد من عدم تكرار المخالفات لنفس المخالفين .


وأضافت "عبد الغنى " فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس ، أن جهاز التجميل والنظافة رفع المخالفات بمحيط حوض الدرس وشارع شهداء اليمن وباب ٩ وشارع الفنارات ببورتوفيق ومحيط منطقة الانصارى وكورنيش السويس القديم وأماكن مختلفة بنطاق الحى .


وفى نفس السياق، أصدر حى السويس ، بيانا يهيب فيه المواطنين عن الامتناع عن تشوين أى خامات أو أدوات تستخدم فى أعمال البناء مثل (الرمل - الطوب -الأسمنت وخلافه ) إلا بعد الرجوع للحى حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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