إغلاق جراج بالسويس لاستخدامه فى غير إيواء السيارات

أغلق حى السويس برئاسة المهندسة فاتن عبد الغنى ، رئيس الحى ، جراج بشارع محمد حافظ لاستخدامه فى غير إيواء السيارت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





جاء ذلك خلال حملة مكبرة شنها الحى لإزالة الإشغالات والتعديات على ارضى الدولة ، اليوم ، بعدد من الشوارع والمناطق داخل نطاق الحى .





أزالت الحملة الإشغالات بشارع بنك مصر و إماكن أخرى بنطاق الحى بمشاركة عدد من إدارات الحى المختلفة فى إطار الجهود المبذولة لإعادة الانضباط للشوارع والميادين .





ومن جانبها قالت المهندسة فاتن عبد الغنى، إن حملات إزالة الإشغالات والتعديات مستمرة فى مختلف المناطق والشوارع من اجل عودة الانضباط للشارع من جديد ، لافتة إلى وجود حملات تفتيش ومتابعة للتأكد من عدم تكرار المخالفات لنفس المخالفين .





وأضافت "عبد الغنى " فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس ، أن جهاز التجميل والنظافة رفع المخالفات بمحيط حوض الدرس وشارع شهداء اليمن وباب ٩ وشارع الفنارات ببورتوفيق ومحيط منطقة الانصارى وكورنيش السويس القديم وأماكن مختلفة بنطاق الحى .





وفى نفس السياق، أصدر حى السويس ، بيانا يهيب فيه المواطنين عن الامتناع عن تشوين أى خامات أو أدوات تستخدم فى أعمال البناء مثل (الرمل - الطوب -الأسمنت وخلافه ) إلا بعد الرجوع للحى حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.