ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ضياء رشوان: الصحفي يجب أن يتحصل شهريا على أكثر من 200 ألف جنيه "فيديو"

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:18 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين القصاص
قال الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه يجب أن يكون لدى الصحفي شيء استثماري يضح على الأقل أكثر من 200 ألف جنيه شهريًا.

منوها بأنه "يوجد حل آخر تسليم الصحفي أرضًا من الدولة وتقسيط قيمتها، مكملا: "يا تاخدها وتديرها صح علشان تقلل الإنفاق أو ترجعها وتكتفي بالخسارة الحالية، بدلا من الوقوع في خسارة أكبر من ذلك". 

وأضاف نقيب الصحفيين خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن جهود أعضاء نقابة الصحفيين بالإسكندرية واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في العديد من الدراسات الجيدة في تسديد الديون التي توجد بأرض الإسكندرية، والتي تجاوزت 49 مليون جنيه، وليست أرض ملكية بل حق انتفاع. 

وأكد أنه التقى مع محافظ الإسكندرية وكان لقاء مثمرًا للغاية وبه مراجعة للفوائد والرسوم المقررة، متابعا أنه تم سداد 5.5 مليون جنيه خلال شهر. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

استقلال الصحافة تطالب ضياء رشوان بإنهاء ملف التأمينات للعاملين بالصحف المتعثرة

نقيب الصحفيين: إنهاء أزمة مقر نقابة الصحفيين والنادي البحري بالإسكندرية

محافظ الإسكندرية يناقش مع نقيب الصحفيين آخر تطورات أرض النادى البحرى

ترشيحاتنا

وزير التعليم يكشف سبب تعديل نظام جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

على نفقتهم.. الكويت تصدر قرارا جديدا بشأن القادمين من الدول المحظورة

فخر أفريقيا.. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ 97 مركزا في التصنيف العالمي للأندية

بلال مصطفى مدافع بورصا سبور التركي: فوجئت بقرار رحيلي عن الاتحاد.. ومصر كلها ضد مروان محسن "حوار"

حالة كادت تتسبب فى إعادة مباراة الزمالك والإسماعيلي

عبر بوابة مصر للاستكشاف.. إطلاق أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تؤكد: نصف المعافين من فيروس كورونا أصيبوا بهذا المرض

بإطلالة رياضية.. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها على إنستجرام

رسميا.. طرح مرسيدس سي كلاس الجديدة ونيسان قشقاي بعد أيام | صور