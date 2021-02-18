ضياء رشوان: الصحفي يجب أن يتحصل شهريا على أكثر من 200 ألف جنيه "فيديو"

قال الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه يجب أن يكون لدى الصحفي شيء استثماري يضح على الأقل أكثر من 200 ألف جنيه شهريًا.





منوها بأنه "يوجد حل آخر تسليم الصحفي أرضًا من الدولة وتقسيط قيمتها، مكملا: "يا تاخدها وتديرها صح علشان تقلل الإنفاق أو ترجعها وتكتفي بالخسارة الحالية، بدلا من الوقوع في خسارة أكبر من ذلك".





وأضاف نقيب الصحفيين خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن جهود أعضاء نقابة الصحفيين بالإسكندرية واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في العديد من الدراسات الجيدة في تسديد الديون التي توجد بأرض الإسكندرية، والتي تجاوزت 49 مليون جنيه، وليست أرض ملكية بل حق انتفاع.



