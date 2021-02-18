بواسطة طائرة مسيرة.. القوات الروسية تعثر على مخزن أسلحة لداعش في سوريا

قال متحدث باسم القوات الروسية في سوريا اليوم الخميس، إنه تم العثور على مخزن كبير من الأسلحة التابع لمسلحي تنظيم داعش بواسطة طائرة بدون طيار تابعة للقوات الروسية.





ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن المسؤول العسكري الروسي، أن طائرة بدون طيارة اكتشفت مخزن الأسلحة بين محافظتي حمص ودير الزور السورية، وعثرت عليه قوات الجيش بدعم من طائرات استكشاف مسيرة روسية.





وأوضح المسؤول العسكري الروسي، أنه خلال العملية قتل أربعة من عناصر التنظيم كانوا على متن سيارتي دفع رباعي كانوا يتولون حراسة المخزن.





وأضاف، أن القوات المشاركة بالعملية عثرت على 36 وحدة من الأسلحة الآلية الخفيفة والرشاشات، وسبعة رشاشات ثقيلة، وقاذفة RPG مع 28 قذيفة، ومنظومة صواريخ مضادة للدبابات، و87 لغم وقنبلة، وقرابة 40 كيلوجرامًا من المواد المتفجرة وأكثر من 22 ألف طلقة، بما فيها من صناعة دول حلف شمال الأطلسي”.





يذكر أن المخزن كان يضم 350 كيلوجرامًا من المواد الغذائية و45 كيلوجرامًا من الأدوية، بحسب ما نقلت الوكالة عن المسؤول الروسي أيضًا.