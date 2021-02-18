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رياضة

ربنا يقومك بالسلامة.. عملية جراحية لـ نجل محمود الونش نجم الزمالك

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:13 م
محمود الونش
محمود الونش
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عمرو الحلوانى

يجري نجل محمود الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عملية جراحية اليوم بإحدى المستشفيات الخاصة .

ونشر محمود حمدي الونش مدافع الزمالك صورة لابنه عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أثناء تجهيزه لإجراء عملية جراحية.

وكتب الونش تعليقا علي الصورة التى نشرها عبر حسابه قائلا: " ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبي" .

وعلى الجانب الأخر ، كشف موقع" football data base" المتخصص في إحصائيات كرة القدم، عن التصنيف الأخير للأندية على مستوى العالم.

واحتل بايرن ميونخ المتوج مؤخرا بطولة كأس العالم للأندية الصدارة العالمية، وحل مانشستر سيتي ثانيا وأتلتيكو مدريد ثالثا وبرشلونة رابعا وريال مدريد خامسا.

وتواجد النادي الأهلي في المركز الـ 42 عالميا، في صدارة الأندية الأفريقية والعربية، بينما تواجد الزمالك في المركز الـ 139.

يذكر أن الأهلي حصد مؤخرا المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر.

 

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