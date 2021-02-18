ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية 30%

أكد أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزليه والأجهزة الكهربائية ان اسعار الاجهزة الكهربائيه شهدت ارتفاعا بنسبة 30% على الرغم من انخفاض المبيعات ووجود مخزون كبير من الأجهزة فى مخازن التجار بسبب قرار هيئة المواصفات والجودة بتطبيق نظام الأمان الكامل في البوتاجازات الموجهة للسوق المحلي.

وأضاف هلال فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد " إن اسعار البوتاجازت ارتفعت بقيمة 400 جنيه، لافتا الى أن عدد كبير من أصحاب محال الأجهزة الكهربائية يعانون من وجود مخزون كبير لديهم بسبب تراجع المبيعات، نتيجة تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين خاصة المقبلين على الزواج.

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وأضاف أن تطبيق الأمان الكامل في البوتاجازات سيرفع من السعر النهائي للمنتج بقيمة تصل نحو 400 جنيه للبوتاجار لشريحة كبيرة من المواطنين محدودي الدخل، خاصة المقبلين على البوتاجازات التي يتراوح سعرها ما بين 2050 حتى 9000 جنيه، وتمثل 80% وأغلبهم من المقبلين على الزواج.

وأرجع أن ارتفاع الأسعار، أدى لارتفاع سعر الشحن وأيضًا الكونتلر ليصل من 3000 إلى 9000 جنيه، فضلا عن ارتفاع سعر الصاج وانخفاض حجم الإنتاج العالمي من مكونات إنتاج نظام الأمان الكامل للبوتاجازات من الأساس.

وبالنسبة للتليفزيونات اوضح هلال ان الاسعار ارتفعت بقيمة 600 جنيه في الشاشة 32 بوصة في قائمة الأجهزة الكهربائية، مشيرا الى أن هيئة المواصفات والجودة كانت قد قررت عام 2017، إعطاء المصانع المنتجة للبوتاجازات مهلة لمدة 3 سنوات لتطبيق نظام الأمان الكامل في جميع أنواع البوتاجازات، وأن تلك المهلة انتهت نهاية العام الماضي.

ونوة الى إن الأجهزة الكهربائية تعاني من الركود في الأسواق، وزيادة المخزون، بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين في ظل تداخل المواسم، وأن ارجاء القرار يحمي الأسواق من قفز أسعار البوتاجازات، خاصة أنها لا تستوعب هذه الزيادة.