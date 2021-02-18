علوم حلوان توقع اتفاقية لإنشاء معامل أقمار صناعية تعليمية

استقبلت كلية العلوم وفدًا رسميًا من وكالة الفضاء المصرية، لتوقيع اتفاقية تنفيذية بين وكالة الفضاء المصرية وكلية العلوم بالجامعة، في إطار مشروع إنشاء معامل أقمار صناعية تعليمية في الجامعات المصرية، حيث تعد كلية العلوم بحلوان هي أول كلية على مستوى جمهورية مصر العربية تفوز بهذا المشروع، يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم.





ترأس الوفد الدكتور محمد إبراهيم رئيس قسم الاختبارات الوظيفية ومدير مشروع الأقمار التعليمية بالوكالة وقام بتوقيع الاتفاقية كلا من الدكتور عماد أبو الدهب والدكتور محمد إبراهيم.





أشاد الدكتور ماجد نجم بدور كلية العلوم الرائد في مجال الفضاء، مؤكدًا استعداده الكامل لبذل أقصى جهد لتوفير كل ما تحتاجه الكلية من دعم من أجل البحث في هذا المجال المتفرد، حيث تهتم الجامعة بشكل موسع بعقد الاتفاقات والشراكات التي تساهم في اثراء البحث العلمي ورفع مكانه مصر دوليًا في مثل هذه المجالات المتفردة، وخاصة هذه النوعية من الشراكة التي تساهم في توفير ٣٥ وحدة من معامل القمر الصناعي التعليمي لكليات الهندسة والعلوم في مختلف الجامعات المصرية وتسهم فى تحفيز الطلاب وحثهم للأقبال على تصميم أنظمة فضائية خاصة بهم بتمويل مشترك مع أكاديميه البحث العلمي.





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وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب أن هذا الاتفاق يقوم بالعمل على بناء قاعدة عريضة من القوى البشرية مؤهلة للعمل في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء ذات المهارات العالية القادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على خلق فرص جادة للطلاب لفهم واستكشاف تصميم الأقمار الصناعية وما يشابهها من تكنولوجية متقدمة لارتباطها بعلوم الفضاء، مؤكدًا استعداد مركز مراقبة الطقس الفضائي بالكلية لاستقبال التدريب وإنشاء أول معمل من معامل الأقمار الصناعية التعليمية.





وأكد الدكتور محمد إبراهيم مدير مشروع الأقمار التعليمية أن توقيع هذا الاتفاق التنفيذى يأتي في إطار التعاون المشترك بين وكالة الفضاء المصرية وكلية العلوم جامعة حلوان، وأضاف أن إنشاء مراكز معامل أقمار صناعية تعليمية داخل الجامعات المصرية في ضوء نشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء وخلق وإعداد الكوادر البشرية يعد مساهمة في إتاحة فرص عمل جديدة وتمكين الشباب بالمهارات المطلوبة في هذا المجال الواعد.







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