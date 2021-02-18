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ديني

قافلة دعوية كبرى لواعظات الأوقاف بالمناطق البدوية في جنوب سيناء

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:24 م
قافلة دعوية كبرى
قافلة دعوية كبرى لواعظات الأوقاف بالمناطق البدوية في جنوب سي
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محمود ضاحي
قال  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن الوزارة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء تعد لقافلة دعوية كبرى لواعظات الأوقاف بالمناطق البدوية بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الوزير  خلال كلمته بفعاليات ندوة “الإعلام والوعي والتنمية” اليوم الخميس ، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ،  لشرح صحيح الإسلام للسيدات البدويات في جنوب سيناء في الفترة من 17-21 مارس 2021م .

ونظمت وزارة الأوقاف ونقابة الإعلاميين وبمشاركة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومحافظة جنوب سيناء، ندوة "الإعلام والوعي والتنمية" بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي وذلك بحضور كل من: الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء  خالد فودة محافظ جنوب سيناء، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين.

تأتى تلك الندوة لتأكد على قدرة مؤسسات الدولة على العمل بروح الفريق مهما كانت مواقعنا التنفيذية أو الخدمية فالكل يعمل لخدمة الوطن ويشكل حلقة من حلقاته المتكاملة، متخذين فى هذا الاتجاه من الوعي والتثقيف والحوار الوطني المنفتح على الجميع والنقاش الموضوعي الحر طريقًا للبناء والتنمية.

و تتناول الندوة قضيتين هما قضية الوعي وبخاصة ما يتصل بفهم صحيح الدين أحد أهم سلعة وأجنحة مواجهة التطرف وتجفيف روافده ومنابعه، وهى قضية التنمية التي تنطلق بقوة فى كل ربوع الوطن ومنها وليس آخرها مبادرة رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري.
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