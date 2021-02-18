موجز السوشيال ميديا.. راقصة شهيرة: فيفي عبده عملتلي بلوك.. ياسمين صبري: الحب علاج كل شيء.. بسمة وهبة تتغزل في عمرو أديب

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نشر الإعلامي العراقي نزار الفارس، مقطع فيديو له يروج فيه لحلقته الجديدة مع الراقصة اليسار، والتى يستضيفها فى برنامجه الذى يعرض على قناة الرشيد العراقية.









وجهت الفنانة ياسمين صبرى، رسالة لجمهورها من خلال حسابها الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".









شارك الفنان محمد رمضان صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وجهت الإعلامية بسمة وهبة، رسالة دعم للإعلامي عمرو أديب بعد تعرضه لحادث.









روج الفنان أحمد زاهر للحلقة الأخيرة من مسلسل لؤلؤ.