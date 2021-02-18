بلال مصطفى مدافع بورصا سبور التركي: فوجئت بقرار رحيلي عن الاتحاد.. ومصر كلها ضد مروان محسن "حوار"

السقوط لا يعني النهاية، بل ربما يكون بداية لرحلة مليئة بالنجاح والإنجازات شرط أن يتحلى الإنسان بالقوة والإرادة والعزيمة للتغلب على الصعوبات، من أجل تحقيق حلمه.









بلال مصطفى الذي فوجئ خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية باستغناء الاتحاد السكندري عنه رغم كونه هداف الفريق، وأحد أهم اللاعبين في تشكيلة فريق الناشئين، انضم منذ أيام قليلة إلى نادي بورصا سبور التركي، ليبدأ رحلة جديدة وفترة مهمة في حياته، باحثا عن التألق والانتقال إلى أكبر الأندية التركية خلال السنوات القليلة المقبل.









بلال مصطفى يتحدث لـ "صدى البلد" عن رحيله عن الاتحاد السكندري وانضمامه لـ بورصا سبور التركي، وأهدافه وطموحاته خلال الفترة المقبلة، وأيضا العديد من الأمور التي تخص الكرة المصرية.









إليكم نص الحوار:

في البداية ما سبب استغناء الاتحاد السكندري عنك قبل الانتقال لـ بورصا سبور:

كنت أشارك مع الاتحاد السكندري بشكل أساسي خلال الموسم الماضي وكنت هداف الفريق بـ 10 أهداف في 12 مباراة بدون أي كرة ثابتة رغم كوني مدافعا.





بعد تولي الكابتن كرم مرسي تدريب الاتحاد مؤخران أخبرني أنني سأكون معه بالفريق وكان سعيدا بأدائي، والأمور كانت تسير بشكل جيد.





فوجئت مع بداية الموسم الحالي بعدم تواصل النادي معي للاستعداد مع الموسم الجديد، اتصلت بكابتن كرم لمعرفة عدم الاتصال بي، فأخبرني أن لم يعد متواجدا في الفريق وأنه لم يختار الراحلين.





تواصلت مع إداري بالفريق بعد ذلك قال لي انت لاعب حر الآن، وتسطيع التوقيع لأي نادٍ بشكل مجاني.





هل علمت بعد ذلك سبب استغناء الاتحاد عنك؟

لا بصراحة، ولم أحاول معرفة السبب، هذه صفحة واتفقلت، ثقتي في ربنا كبيرة طالما لم أقصر في أي شيء.





هل تلقيت أي عروض من مصر قبل الذهاب إلى تركيا؟

كان مجرد كلام شفوي من إنبي، لكن لا يرتقي للعرض الرسمي.





هل تفكر في العودة إلى الدوري المصري خلال الفترة المقبلة حال تلقيت عروضا؟

أفضل الاستمرار في خوض تجربة الاحتراف خلال الفترة الحالية.





ما هو هدفك خلال الفترة المقبلة؟

هدفي إثبات نفسي مع بورصا سبور، من أجل الانتقال إلى إلى نادٍ أكبر في تركيا.





ما هو النادي الذي تحلم باللعب يوما ما؟

أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي أو الإسباني يوما ما، وفي النهاية لكل مجتهد نصيب، ومفيش حاجة بعيدة على ربنا، ومحمد صلاح أفضل مثال لمصر والعالم كله.





من هو مثلك الأعلى؟

سيرجيو راموس عالميا، ووائل جمعة وباهر المحمدي محليا.





دعنا نتحدث عن الكرة المصرية قليلا.. ما رأيك في الرواتب التي يتقاضها لاعبو الدوري المصري؟

هذه أرزاق، لا أحد يعلم ماذا فعل كل لاعب من أجل الوصول إلى هذه المكان وتقاضي هذا الراتب.





ما رأيك في الهجوم الذي يتعرض له مروان محسن لاعب النادي الأهلي في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه؟

الكلمة تؤثر على مستوى اللاعب، مصر كلها ضد مروان محسن والضغط الذي يتعرض له لا يستطيع لاعب أن أن يتحمله.





%80 ممن ينتقدون مروان لم يلعبوا كرة قدم، ولا يعرفون ماذا يحدث على أرضية الملعب، أرفض الهجوم عليه تماما.