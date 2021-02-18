جمال أرشيف: رشدى أباظة اتدفن 3 مرات

كشف جمال أرشيف، أنه كانت هناك شائعة بأن الفنانة سامية جمال رجعت مرة أخرى للرقص بسبب الأموال إلا أن تلك المعلومة غير صحيحة أبدا، قائلا: "أنا عندى مذكرات سامية جمال وهى كان معاها فلوس، هى رجعت للرقص بسبب وحدتها".









وأضاف جمال، خلال حواره ببرنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن رشدي أباظة هو الفنان الوحيد الذى دفن ثلاث مرات، حيث إن وصيته كان دفنه فى نزلة السمان، متابعا: "بعد ما مات حصل خلاف بين بنته وأمه، وبنته نقلته لطريق الإسكندرية الصحراوى للأرض الخاصة به، ثم قامت بنقله إلى زوجته".









وتابع: "اللى يشوف زينات صدقى فى التليفزيون هى هى اللى على الطبيعة، وهى فتاة أحلام عبد السلام النابلسي".

