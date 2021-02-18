نقيب الصحفيين: النقابة تمتلك قطعة أرض سحبتها المحكمة في منطقة تاج سلطان بالتجمع

قال الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه تم تواجد قطعة أرض بالتجمع الأول، مخصصة لنادي الصحفيين، والتى قد تم تخصيص هذه الأرض في عهد الراحل إبراهيم نافع، حيث إنه أتى بقطعة أرض تزيد على 50 ألف متر، عند منطقة تاج سلطان فى نهاية شارع الثورة، متحدثاً للصحفيين "تاج سلطان دى أرضكوا"، متابعًا أن هذه الأرض دفع فيها ما يزيد على 11.5 مليون جنيه علي دفعات.







وأضاف نقيب الصحفيين خلال مؤتمر صحفي له، أنه توقفت المقابلة عند دفع ثمن هذه الأرض، ومن ثم اتجهت إلى المحاكم، كاشفًا عن خسارة النقابة جميع القضايا الخاصة بهذه القطعة، حتى إن المحكمة قامت بسحب تلك الأرض من النقابة، مشيراً إلى أنه لم تحصل النقابة على الأرض ولم تستطع أن تستعيد الأموال التى تم دفعها في هذه الأرض.





وكان قد تقدّم اليوم ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بطلب الترشح لدورة ثانية على مقعد النقيب فى انتخابات التجديد النصفي المقرر انعقادها 5 مارس المقبل.

ووجّه أمس "رشوان" رسالة للجمعية العمومية معلناً رغبته فى الترشح مرة أخرى أنه سيتقدم بأوراق ترشحه فى اليوم الأول.



