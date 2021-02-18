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حوادث

احذروا.. السجن 3 سنوات لموظف طلب رشوة لإنهاء التصالح في البناء

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:26 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن 3 سنوات لموظف بجهاز مدينة 6 أكتوبر لاتهامه بالحصول على رشوة ألفي جنيه مقابل إنهاء إجراءات التصالح على شقة مواطن.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجي وعضوية المستشارين أحمد همام وجوزيف إدوارد وسكرتارية أحمد فتحي.

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت قيام المتهم بصفته موظفا عموميا أخصائي بجهاز مدينة 6 أكتوبر، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من مواطن مبلغا وقدره 6 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منها ألفى جنيه، مقابل إنهاء إجراءات المصالحة عن أعمال البناء المخالفة، وأن المتهم مختص بتحرير محاضر مخالفات البناء وإجراء المعاينة واتخاذ إجراءات المصالحة، حيث طلب من أحد المواطنين رشوة 6 آلاف جنيه لإتمام إجراءات تصالح لشقته بمدينة السادس من أكتوبر، وحصل منه على ألفى جنيه واتفق معه على تسليم باقي المبلغ 4 آلاف جنيه، بعد إنهاء إجراءات التصالح، فتم القبض عليه متلبسا واحالته للنيابة التي قررت حبسه واحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
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