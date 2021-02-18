تراجع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام التعاملات

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس ختام تعاملات الأسبوع مع اتجاه المستثمرين ،لإعادة هيكلة محافظهم وتسوية مراكزهم المالية مع نهاية تداولات الأسبوع، وسط التوقعات بمعاودة النشاط اعتبارًا من الأسبوع المقبل.





وسجل رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 1ر697 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 5ر2 مليار جنيه،تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسين وصفقات نقل ملكية.





وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة (إيجي اكس 30) مستوى 55ر11380 نقطة بتراجع بلغت نسبته 29ر0%، كما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي اكس70) مستوى 39ر2350 نقطة بانخفاض بلغ 09ر1%، فيما سجل مؤشر (إيجي اكس 100) الأوسع نطاقًا مستوى 34ر3374 نقطة بتراجع بلغ 85ر0%.



