علوم حلوان.. أول كلية مصرية توقع اتفاقية تنفيذية مع وكالة الفضاء المصرية لمشروع لإنشاء معامل أقمار صناعية تعليمية





استقبلت كلية العلوم وفدًا رسميًا من وكالة الفضاء المصرية، لتوقيع اتفاقية تنفيذية بين وكالة الفضاء المصرية وكلية العلوم بالجامعة، في إطار مشروع إنشاء معامل أقمار صناعية تعليمية في الجامعات المصرية ، حيث تعد كلية العلوم بحلوان هي أول كلية على مستوى جمهورية مصر العربية تفوز بهذا المشروع ، يأتى ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وإشراف الأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم.





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ترأس الوفد الدكتور محمد إبراهيم رئيس قسم الإختبارات الوظيفية ومدير مشروع الأقمار التعليمية بالوكالة وقام بتوقيع الاتفاقية كلا من الأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب و الدكتور محمد إبراهيم .





أشاد الأستاذ الدكتور ماجد نجم بدور كلية العلوم الرائد في مجال الفضاء ، مؤكدًا على استعداده الكامل لبذل أقصى جهد لتوفير كل ماتحتاجه الكلية من دعم من أجل البحث في هذا المجال المتفرد ، حيث تهتم الجامعة بشكل موسع بعقد الاتفاقات والشراكات التي تساهم في اثراء البحث العلمي ورفع مكانه مصر دوليًا في مثل هذه المجالات المتفردة، وخاصة هذه النوعية من الشراكة التي تساهم في توفير ٣٥ وحدة من معامل القمر الصناعي التعليمي لكليات الهندسة والعلوم في مختلف الجامعات المصرية و تسهم فى تحفيز الطلاب وحثهم للأقبال على تصميم أنظمة فضائية خاصة بهم بتمويل مشترك مع أكاديميه البحث العلمي.





وأوضح الأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب أن هذا الاتفاق يقوم بالعمل على بناء قاعدة عريضة من القوى البشرية مؤهلة للعمل في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء ذات المهارات العالية القادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على خلق فرص جادة للطلاب لفهم وإستكشاف تصميم الأقمار الصناعية وما يشابهها من تكنولوجية متقدمة لإرتباطها بعلوم الفضاء، مؤكدًا عن استعداد مركز مراقبة الطقس الفضائي بالكلية لإستقبال التدريب وإنشاء أول معمل من معامل الأقمار الصناعية التعليمية.





وأكد الدكتور محمد إبراهيم مدير مشروع الأقمار التعليمية أن توقيع هذا الإتفاق التنفيذى يأتي في إطار التعاون المشترك بين وكالة الفضاء المصرية وكلية العلوم جامعة حلوان، وأضاف أن إنشاء مراكز معامل أقمار صناعية تعليمية داخل الجامعات المصرية في ضوء نشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء وخلق وإعداد الكوادر البشرية يعد مساهمة في إتاحة فرص عمل جديدة وتمكين الشباب بالمهارات المطلوبة في هذا المجال الواعد.





وكان في استقبال وفد وكالة الفضاء المصرية كل من الأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب و الأستاذ الدكتور محمد نبيل يس البكري أستاذ الطاقة العالية بقسم الفيزياء ومدير مركز مراقبة الطقس الفضائي، والدكتورة نوران سلامة مدرس الجيوفيزياء بقسم الجيولوجيا ، حيث قدم المركز عرض تقديمي عن المركز وأشطته وأهدافه.



