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رياضة

كأس مصر .. طلائع الجيش يتقدم على القناة بثنائية فى الشوط الأول

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:27 م
عبدالحميد بسيوني
عبدالحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش
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عمرو الحلوانى


تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش بقيادة مدربه عبدالحميد بسيوني بهدفين دون رد على حساب القناة فى المباراة المقامة بينهما الآن باستاد السويس الجديد فى إطار لقاءات دور الـ 32 من منافسات كأس مصر .

أحرز هدف طلائع الجيش الأول محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش فى الدقيقة 24 بعد تلقيه عرضية متقنة من محمد ناصف الظهير الأيسر وأضاف على الفيل الهدف الثانى فى الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول .

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن طاقم حكام مباراة طلائع الجيش والقناة.

وجاء طاقم تحكيم مباراة طلائع الجيش والقناة على النحو التالي:

يدير اللقاء محمد سيد بكر حكما للساحة على أن يعاونه الثنائى أحمد صلاح عبد الفتاح ومحمد عاطف الزناري وتامر جمعة حكما رابعا.


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