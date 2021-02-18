وزير الأوقاف: قافلة كبرى لواعظات الوزارة بالمناطق البدوية بجنوب سيناء

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن الوزارة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء تعد لقافلة دعوية كبرى لواعظات الأوقاف بالمناطق البدوية بمحافظة جنوب سيناء لشرح صحيح الإسلام للسيدات البدويات في جنوب سيناء في الفترة من 17-21 مارس 2021م، جمعة وزير الأوقاف بأن الوزارة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء تعد لقافلة دعوية كبرى لواعظات الأوقاف بالمناطق البدوية بمحافظة جنوب سيناء لشرح صحيح الإسلام للسيدات البدويات في جنوب سيناء في الفترة من 17-21 مارس 2021م.
جاء ذلك خلال خلال كلمته بفعاليات ندوة “الإعلام والوعي والتنمية” اليوم الخميس، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.