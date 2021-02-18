وزير الأوقاف: قافلة كبرى لواعظات الوزارة بالمناطق البدوية بجنوب سيناء

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن الوزارة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء تعد لقافلة دعوية كبرى لواعظات الأوقاف بالمناطق البدوية بمحافظة جنوب سيناء لشرح صحيح الإسلام للسيدات البدويات في جنوب سيناء في الفترة من 17-21 مارس 2021م، جمعة وزير الأوقاف بأن الوزارة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء تعد لقافلة دعوية كبرى لواعظات الأوقاف بالمناطق البدوية بمحافظة جنوب سيناء لشرح صحيح الإسلام للسيدات البدويات في جنوب سيناء في الفترة من 17-21 مارس 2021م.





جاء ذلك خلال خلال كلمته بفعاليات ندوة “الإعلام والوعي والتنمية” اليوم الخميس، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.





تأتى تلك الندوة لتؤكد قدرة مؤسسات الدولة على العمل بروح الفريق مهما كانت مواقعنا التنفيذية أو الخدمية، فالكل يعمل لخدمة الوطن ويشكل حلقة من حلقاته المتكاملة، متخذين فى هذا الاتجاه من الوعي والتثقيف والحوار الوطني المنفتح على الجميع والنقاش الموضوعي الحر طريقًا للبناء والتنمية.

وتتناول الندوة قضيتين هما قضية الوعي، خاصة ما يتصل بفهم صحيح الدين أحد أهم سلع وأجنحة مواجهة التطرف وتجفيف روافده ومنابعه، وهى قضية التنمية التي تنطلق بقوة فى كل ربوع الوطن، ومنها وليس آخرها مبادرة رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري .



