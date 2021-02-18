الذهب الأسود فى طريقه للنور.. مصر تطلق أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز.. وبرلمانيون: يزيد الصادرات.. ويوفر عملة صعبة للدولة

مصر تسعى لتعزيز مواردها من المواد البترولية

كما أعلن الملا عن طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما لعام 2021 للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" من خلال بوابة مصر للاستكشاف والانتاج فى 24 منطقة بخليج السويس والصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط.

كما أعلن الملا عن طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما لعام 2021 للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" من خلال بوابة مصر للاستكشاف والانتاج فى 24 منطقة بخليج السويس والصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط.

أعطى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديوكونفرانس شارة بدء التشغيل الفعلى لبوابة مصر للاستكشاف والانتاج Egypt Upstream Gateway “EUG” كأول منصة رقمية توفر البيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والانتاج فى مصر بمعايير عالمية ، وذلك فى اطار برنامج جذب الاستثمارات ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

أعطى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديوكونفرانس شارة بدء التشغيل الفعلى لبوابة مصر للاستكشاف والانتاج Egypt Upstream Gateway “EUG” كأول منصة رقمية توفر البيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والانتاج فى مصر بمعايير عالمية ، وذلك فى اطار برنامج جذب الاستثمارات ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

وفى هذا الصدد، أشاد عدد من اعضاء اللجان النوعية بمجلس النواب من الطاقة والبيئة والإقتصاد والخطة والموازنة بجهود الدولة فى السعى وراء البحث وإكتشاف موارد بترولية داخل جمهورية مصر العربية من خلال طرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، مؤكدين أن

شاد علي الدسوقى عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، بجهود الحكومة فى طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما لعام 2021 للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" من خلال بوابة مصر للاستكشاف والانتاج فى 24 منطقة بخليج السويس والصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط.





وقال " الدسوقي" لـ"صدى البلد"، إن البحث عن البترول والغاز فى مصر يوفر عملة صعبة للدولة من خلال تصدير الفائض من المواد البترولية بعد تسيلها عبر المصانع للوصول للمنتج النهائى.





ورد النائب على تسائل هل ستنخفض اسعار البنزين والغاز خلال الفترة المقبلة بعد طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز، قائلا:" لن تنخفض بسبب هذا الامر فمصر بها لجنة التسعير التلقائى التى تقوم بتسعير اسعار المواد البترولية بشكل ربع سنوى على حسب الاسعار العالمية".





واوضح النائب، أن الفائدة التى ستعود على الاقتصاد القومى فى زيادة حجم الصادرات للخارج مما يوفر عملة صعبة للدولة.





ومن جانبه، قال د. بهجت الصن عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن السبب الذى دفع الحكومة لطرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما لعام 2021 للهيئة المصرية العامة للبترول هو زيادة الدخل القومى.









وأوضح "الصن" لـ"صدى البلد"، أن البترول بيساهم فى الدخل القومى لمصر بنسبة حوالى 30% وذلك تسعى الدولة الى اكتشاف مزيد من الحقول البترولية عن طريق طرق مختلفة وكان ابرزها ما اعلن عنه وزير البترول عن بوابة مصر للاستكشاف والانتاج فى 24 منطقة بخليج السويس والصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط.





وأكد عضو مجلس النواب، أن المحاجر تحتاج الى تطوير فهى تساهم فى الدخل القومى بنسبة 2% فقط ويجب تطويرها وهو ما اكد عليه الوزير خلال اجتماعة باللجان النوعية داخل قبة البرلمان.



