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أخبار البلد

وزير الإعلام: السيسي وجه بتنمية العلاقات وزيادة التعاون مع الدول الأفريقية

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:40 م
دورة الإعلاميين الأفارقة
دورة الإعلاميين الأفارقة
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حمادة خطاب
شهد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، اليوم الخميس، حفل تخريج الدورة الأساسية الـ٢٢ للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالعربية، والتى عُقدت بمركز التدريب والدراسات الإعلامية للأفارقة بالوزارة، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، فى الفترة من 24 يناير الماضى حتى 18 فبراير الجارى، وضمت 12 متدربًا من خمس دول إفريقية شقيقة، هى موريتانيا والسودان وكوت ديفوار ومالى وغينيا كوناكرى.

 
أعرب محمد آدم فضل الله، من دولة السودان، المتحدث باسم المتدربين المشاركين فى الدورة، عن امتنانه لمصر، حكومةً وشعبًا، ولجميع القائمين على الدورة التدريبية لما قدمته لهم من معارف ومهارات ستبقى جسرًا إعلاميًّا يربط شعوب القارة بعضهم ببعض للمسير نحو التقدم والازدهار، كما وجه شكرًا خاصًّا للرئيس السيسى لاهتمامه بنقل الخبرات الإعلامية للدول الأفريقية.


من جانبه، أعرب السفير ياسر عاطف، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الوافدين والتدريب والتعاون الفنى، عن ثقته بأن الشهور القادمة ستشهد دورات أخرى بأعداد أكبر، وتابع: "نحن حريصون على نقل الخبرات المصرية لأشقائنا فى القارة الأفريقية".


وقال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تنمية العلاقات مع جميع الدول الأفريقية، ووضعها فى إطار صحيح يضمن زيادة التعاون السياسى والاقتصادى، موضحًا أهمية دور الإعلام فى تقوية هذه العلاقات.


وأضاف "هيكل": "نسعى بكل جهدنا لاستمرار هذه الدورات، حتى أن عدد المتدربين الأفارقة تجاوز 5000 متدرب من 52 دولة أفريقية على مدار 44 سنة".


وتابع: "واجهنا هذا العام تحديًا كبيرًا فى ظل جائحة كورونا، ما اضطرنا إلى عقد الدورات إلكترونيًّا، وهو ما لا نفضِّله"، ولفت إلى تخطيط الوزارة لزيادة أعداد المتدربين والدورات خلال المرحلة القادمة.
وزير الإعلام: السيسي وجه بتنمية العلاقات وزيادة التعاون مع الدول الأفريقية
وزير الإعلام: السيسي وجه بتنمية العلاقات وزيادة التعاون مع الدول الأفريقية
وزير الإعلام: السيسي وجه بتنمية العلاقات وزيادة التعاون مع الدول الأفريقية
وزير الإعلام: السيسي وجه بتنمية العلاقات وزيادة التعاون مع الدول الأفريقية
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