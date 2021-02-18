أخبار التوك شو| خريطة تساقط الأمطار.. أسعار الذهب بالأسواق.. تفاصيل عن مشروع مودة | فيديو

تناولت برامج التوك شو، على مدار اليوم الخميس، العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:





قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن محافظة الاسكندرية شهدت أمس تساقط البرد، بينما وسط سيناء وكاترين شهدت تساقط للثلوج وسجلت درجة حرارة تحت الصفر، لافتة إلى أن درجات الحرارة اليوم الخميس ستبدأ فى التحسن، والارتفاع تدريجيًا.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح"المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الشمس سطعت والسماء صافية ودرجة الحرارة ستكون 15 درجة بارتفاع 3 درجات عن أمس، مشيرة إلى أنه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظات: "كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الشرقية - المنوفية"، وأمطار متوسطة على مناطق من "الإسكندرية – رشيد – بلطيم – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح"، مع فرصة لتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.





استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس 18- 2-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 899 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 787 جنيها.









قالت الدكتورة رندة فارس، مدير برنامج مودة بوزارة التضامن الاجتماعى، إنه تم تكليف وزارة التضامن الإجتماعى بمشروع مودة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن معدلات الطلاق بدأت أن تكون ظاهرة مخيفة على المجتمع المصرى، حيث أنه فى عام 2018 وصلت إلى 211 ألف حالة.

وأضافت "رندة" خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ان برنامج مودة يعد برنامج متكامل يتم دعم من خلاله الشباب المقبل على الزواج بشكل أساسي للمرحلة العمرية من 18 إلى 25 عاما بكل المنعلومات التى تمكنهم معرفة مفهوم الزواج.





عرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى ام سى"، تقريرا باسم "حارة الصوفي روح سودانية تسكن في وسط القاهرة"، حيث أن بالقرب من حى العتبة التجارى، وعلى بعد خطوات من ميدان الأوبرا، تجد حارة ضيقة، أشبه بالممر، يتخللها وجوه سمراء وابتسامات ناصعة البياض، تنبعث منها رائحة الأكلات الحارة المعدة خصيصا بتوابل جاءت من الجنوب.

فى منتصف الحارة تحديدًا تجد لافتة مكتوب عليها «ركن أسواق السودان»، يمتلئ المحل بمنتجات سافرت من الخرطوم إلى مصر، حملها المسافرون إلى هنا، بسبب ضعف عُملتهم، فقرروا التجارة بدلا من حمل أموال ليست لها أى قيمة، يزدحم المحل بالسودانيين الذين جاءوا من ربوع مصر خصيصًا لشراء منتجات بلادهم.





قال الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار، إن مصر بصدد الإعلان عن كشف أثرى جديد سيبهر العالم كله، وسيكشف بعض تفاصيل الحضارة المصرية، موضحًا أن الكشف سيكون في البر الغربى للأقصر قريبا، قبل نهاية شهر مارس.

وأضاف حواس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكشف الأثرى المزمع الإعلان عنه فى البر الغربى بالأقصر، يعد من أهم الاكتشافات الأثرية الأخيرة.





عرض برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، تقريرا باسم طبيب الغلابة الجديد..خصص وقته لمساعدة أهالي مدينة ديرب نجم في مواجهة فيروس كورونا.

وقال المهندس حسام نجل الدكتور محمد عبدالفتاح "طبيب الغلابة الجديد"، إن والدي أكثر ما يتعلق في حياته هو عمله معقبا" قاللي يابني لو حصلي حاجة وتعبت، لو هتشلني على كتفك علشان توديني العيادة واكشف علي الناس علشان انا مش هوقف شغل، انا لاخر نفس مش هوقف اكشف علي عيان او اوقف متابعة احوال المرضى".





قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم هو آخر يوم فى موجة الطقس السيئ، لافتة إلى أن درجات الحرارة اليوم، الخميس، ستبدأ فى التحسن، والارتفاع تدريجيًا.

وأضافت "شاكر"، خلال لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشمس سطعت والسماء صافية ودرجة الحرارة ستكون 15 درجة بارتفاع 3 درجات عن أمس، الأربعاء، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم التحسن فى الأحوال الجوية بداية من الغد وستسجل 18 درجة مع سطوع أشعة الشمس، مشيرة إلى أن مصر ستتعرض لمنخفض جوى آخر فى الأسبوع القادم ولكنه سيكون أقل حدة من المنخفض الحالى.





قال الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه يجب أن يكون لدى الصحفي شيء استثماري يضح على الأقل أكثر من 200 ألف جنيه شهريًا.