خالد فودة: التعاون بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الأوقاف مستمر ولم ينقطع

وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الشكر لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على هذه الدعوة الكريمة ، مشيدًا بالتعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء , مؤكدًا أن المجال لا يتسع لعرض الجهود المبذولة بمحافظة جنوب سيناء فيما يتعلق بنشر الوعي , وأن محافظة جنوب سيناء تتشرف بالمشاركة في استراتيجية بناء الوعي 2021م , معربًا عن سعادته كونها المحافظة الأولى التي ساهمت في هذه الاستراتيجية .

واضاف فودة في كلمته خلال ندوة “الإعلام والوعي والتنمية” ، بالتعاون بين وزارة الأوقاف ونقابة الإعلاميين وبمشاركة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي بالقاهرة أن التعاون بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الأوقاف مستمر ومتجدد ولم ينقطع ، ولعل وجود مركز مثل المركز الثقافي الإسلامي بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ يعد شرفًا وفخرًا لنا جميعًا , كما تعد مبادرة “هيا نصلي معًا” , و “سانت كاترين” معلمًا مهما في إطار هذا التعاون المستمر ، لما تتمتع به محافظة جنوب سيناء من معالم وآثار سياحية ودينية ,

ولفت فودة إلى حرص محافظة جنوب سيناء على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من افتتاح مدينة التجلي الأعظم.

وكشف المحافظ أننا بحاجة إلى واعظات الأوقاف لشرح صحيح الإسلام للسيدات البدويات في جنوب سيناء , ودعا الحاضرين إلى زيارة مدينة طابا التي ستنظم برنامجًا لزيارتها في القريب العاجل ، ثم العودة إلى مدينة الطور لافتتاح أكبر مسجد فيها.