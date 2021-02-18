عاطل و3 بائعين.. إعدام 4 أشخاص قتلوا عاملاً وأصابوا شقيقه في المنصورة

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة اليوم الخميس بالإعدام شنقا على 3 بائعين جائلين وعاطل من محافظتي أسيوط وسوهاج ولهم محل إقامة بمحافظة الدقهلية وذلك في القضية رقم 21520 لسنة 2019 جنايات مركز المنصورة، والمقيدة برقم 2677 لسنة 2019 كلي جنوب المنصورة والمتهمين فيها بقتل عامل وإصابة شقيقه لسرقة دراجه بخارية كانوا يستقلونه بقرية عزبة العرب التابعة لمركز المنصورة أثناء عودتهم من واجب عزاء. التابعة





وتعود الواقعة إلى يوم 28/ 10 / 2019 عندما ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود إشارة من مستشفي المنصورة الدولي بوصول كل من رمزي شعبان السيد وشهرته رمزي نجاح قنديل، 40 عامًا، جثة هامدة وإصابة شقيقه حسن، 47 عاما، بطلقات بخرطوش في الصدر وفي أماكن متفرقة من الجسم بعد ان تعرض لهم المتهمون حال عودتهم من قضاء واجب عزاء في عزبة العرب التابعه للمركز وبصحبتهم نجل الثاني ويدعي حسام حسن 12 عامًا حيث استوقفهم مجهولون وحاولوا سرقة الموتوسيكل بالإكراه.





وبتشكيل فريق بحث توصلت التحريات الى ان المتهمين قاموا بالترصد للمجنى عليهم على طريق جانبي مظلم لسرقة الموتوسيكل خاصتهم وعندما رفض المصاب وشقيقه التوقف أو الاستسلام للجناة، أطلقوا عليهم طلقات الخرطوش لشل حركتهم وسرقة الموتوسيكل، فأصابوهم بطلقات الخرطوش التي تسببت في مقتل أحدهما وإصابة الثانى، وشلوا حركة الطفل وأخافوه واستولوا على الموتوسيكل وفروا هاربين .





وبتقنين الإجراءات تمكنت المباحث من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى بقيادة المتهم الأول لسرقة المتهمين بالإكراه مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية والبيضاء وهى المضبوطات المحرزة معهم في القضية.



