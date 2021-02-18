طقس معتدل.. استمرار أعمال كسح مياه الأمطار من شوارع الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ، أنه واصلت الأجهزة التنفيذية على مدار الـ24 ساعة الماضية، وحتى اليوم تكثيف أعمال شفط وكسح مياه الأمطار وإزالة آثاره من الشوارع والميادين العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة باستخدام السيارات والمعدات المخصصه لكسح وشفط مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لفتح الطريق أمام عبور المواطنين وحركة السيارات .





كما أعطى محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة رفع درجة الاستعدادات لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية مع استمرار عمل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أي مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة، مع استمرار المتابعة الدورية لكافة محطات الرفع والتأكد من انتظام عملها، تزامنًا مع سقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة.

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وأشار المحافظ إلى أنه كانت محافظة الشرقية قد شهدت حالة من الطقس السيئ وسقوط غزير للأمطار على جميع بعض أنحاء المحافظة والتي قد أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية ومنذ اللحظات الأولي لسقوط الأمطار أمس وحتي صباح اليوم انتشرت معدات وسيارات الأجهزة التنفيذية بالشوارع لشفط وكسح مياه الأمطار المتراكمة ، وتم مراجعة عن أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها وعدم وجود أي أسلاك مكشوفة بها وإزالة النزلات واستبدال التالف منها لمنع حوادث الصعق بالكهرباء ، فضلًا عن إجراء أعمال الصيانة اللازمة للكشافات التي تضررت نتيجة سقوط الأمطار والتأكد من عزلها حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين .

ويهيب محافظ الشرقية المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة بالشوارع وخاصة وقت سقوط مياه الأمطار و الإبلاغ عن أي أعطال بالأعمدة أو في حالة وجود ماس كهربائي بها حرصًا علي سلامة المواطنين.

وعلي جانب أخر فقد عقد " رمضان عبد الحميد حسن " وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية اجتماعا موسعا بحضور " عمرو شحاته " وكيل المديرية ومديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ومديرو الإدارات النوعية للتعليم الابتدائي ، والإعدادي ، والثانوي ، المتابعة وتقويم الأداء لوضع آليات تنفيذ التقويم بالصفوف من الرابع الإبتدائي حتي الصف الثاني الإعدادي.

ووجه وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية بمتابعة استعدادات المدارس لعقد الامتحانات ومتابعة تطهير وتعقيم المدارس مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

واستعرض "عبد الحميد" الاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الاول للصف الاول والثاني الثانوي العام وشدد علي مسئولي الإحصاء ومركز التطوير التكنولوجي بالإدارات التعليمية بتنفيذ جميع التعليمات الواردة من الوزارة وسرعة التواصل مع المديرية في حالة وجود أي صعوبات او معوقات تعوق أداء الامتحان بالمدارس الثانوية بالإضافة إلى التأكيد من انتهاء استلام الطلاب لأجهزة التابلت وشريحة البيانات واستقرار خدمة الإنترنت بالمدارس الثانوية.