جامعة حلوان: تعاون مع شركة الأسمدة في العمل التنموي و تطوير العشوائيات

نظم مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان زيارة لشركة الأسمدة بحلوان ، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بمحور المشاركة وعقد اللقاءات مع الجهات الحكومية والأهلية المختلفة لتحقيق أهداف المسئولية المجتمعية وخاصةً بمنطقة حلوان والمناطق المجاورة ، تأصيلًا للتعاون المشترك بين الجامعة والأطراف الداعمة لجهود الجامعة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بناءً على محاور الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025.





يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة سناء حجازي مدير المركز.





أكد الدكتور ماجد نجم أن جامعة حلوان تولي اهتمامًا كبيرًا بالعمل المجتمعي الذي يساهم بدور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث أن تنمية الفرد تعد أساسًا هاما وجوهريا فى تنمية المجتمع، لذا فالجامعة لا تدخر جهدًا فى سبيل تقديم أقصى ما يمكنها في سبيل العمل المجتمعي لخدمة أبناء الوطن وتقديم الدعم لهم بكافة الطرق والأشكال الممكنة.





ومن جانبه شدد الدكتور حسام رفاعي على متابعة الجامعة لمشكلات المجتمع المحيط والعمل الدائم على وضع حلول جذرية لها، وذلك بمشاركة جهات المجتمع المدني والشركات والهيئات المختلفة، كما تعمل الجامعة على عقد الشراكات المختلفة لدعم وحماية وتحقيق مكتسبات وطنية مختلفة.





وأوضحت الدكتورة سناء حجازي أن الزيارة تناولت أبعاد ومحاور العمل المجتمعي وتنمية البيئة المحيطة بالجامعة، وأساليب إدارة الجهود المشتركة بين شركة الأسمدة وكليات الجامعة و مركز رصد لتوظيف محاور المسئولية المجتمعية للشراكة واستدامتها تحقيقًا للتنمية البينية بين الطرفين، حيث أن الشركة تهتم بتنمية العشوائيات والعمل التنموي سواء للأفراد أو المجتمعات كما أنه محور اهتمام الجامعة ومركز رصد.





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وأشار المهندس حسن عبد العليم رئيس مجلس إدارة شركة الأسمدة بحلوان إلى جهود الجامعة المستمرة في نطاق موقعها الجغرافي ولاسيما في المناطق العشوائية القريبة والمحيطة بها.





ونوه سامى ابو سعده المسئول المالى بشركة حلوان للاسمدة أن الشركة تهتم كثيرأ بتحقيق أبعاد تنموية مشتركة مؤكدًا انها من اهتمامات وخطة شركة الأسمدة مثلها مثل الجمعيات الأهلية.









جاء ذلك بحضور مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالتنسيق مع مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحضور مدير المكتب ومسئول العلاقات سهام رمضان.





و قد تم دعوة المهندس حسن عبد العليم لزيارة الجامعة في أحد الملتقيات المجتمعية القريبة، وقد أبدى سعادته بذلك.



