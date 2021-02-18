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مرأة

بإطلالة رياضية.. ياسمين صبري تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:27 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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نهى هجرس
شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها صورا جديدة لها داخل السيارة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تكشف جمالها.

وظهرت ياسمين صبري، ببلوفر رياضي انيق وبسيط باللون الأزرق الذى يبرز جمالها واناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على ماكياج لافت وناعم، حيث اعتمدت على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع طبقة رقيقة من الماسكرا السوداء، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك الناعم الذى يتناسب مع إطلالتها.

واختارت أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها ليتناسب مع ظهورها الجذاب.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة مع قرط باللون الفضي.
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