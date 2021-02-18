ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

على البحر.. رنا سماحة تتألق بالكاجوال في أحدث ظهور

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:39 م
رنا سماحة
رنا سماحة
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة رنا سماحة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها على البحر

تألقت رنا سماحة، بجيب قصيرة باللون الأسود، ومرتديه معها بلوفر بسيطا وناعما باللون الأبيض، وانتعلت بوت طويلا باللون الأسود لإكمال ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذى يبرز جمالها.

و تركت شعرها الأسود القصير منسدلا بطريقة ناعمة تبرز جمال إطلالتها، ووضعت قبعة باللون الأسود لإكمال ظهورها.

ولم تتكلف بوضع كثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ الجلد الكاجوال.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

بإطلالة رياضية.. حنان مطاوع تستعرض أناقتها على إنستجرام

بالكاجوال.. هبة مجدي تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

بـ التايجر.. أسما شريف منير بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

بإطلالة رياضية.. ساندي تستعرض جمالها على إنستجرام

فستان جذاب.. رنا سماحة تتألق فى إطلالة مع زوجها وأصدقائهما.. شاهد

ترشيحاتنا

وقت صلاة الفجر .. تفاصيل مقتل مهندس زراعي وزوجته بالإسماعيلية

عبر بوابة مصر للاستكشاف.. إطلاق أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز

حاجة من وحى الخيال.. الكاف يتغزل فى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي

إسرائيل تعلن قرارًا عاجلًا بشأن الدرع الصاروخية الجديدة

الظهور الأول للسيارة كيا K8 على أرض الواقع بالشعار الجديد.. صور

الاتحاد الأوروبي يضع شرطا لإعادة المساعدات الاقتصادية إلى إثيوبيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية جريئة.. نور الزاهد تستعرض جمالها على إنستجرام

بإطلالة شتوية.. لقاء الخميسي تفاجئ متابعيها على إنستجرام

على البحر.. رنا سماحة تتألق بالكاجوال في أحدث ظهور