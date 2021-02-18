على البحر.. رنا سماحة تتألق بالكاجوال في أحدث ظهور

نشرت الفنانة رنا سماحة ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها على البحر





تألقت رنا سماحة ، بجيب قصيرة باللون الأسود، ومرتديه معها بلوفر بسيطا وناعما باللون الأبيض، وانتعلت بوت طويلا باللون الأسود لإكمال ظهورها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذى يبرز جمالها.





و تركت شعرها الأسود القصير منسدلا بطريقة ناعمة تبرز جمال إطلالتها، ووضعت قبعة باللون الأسود لإكمال ظهورها.



