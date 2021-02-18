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أخبار البلد

نقيب الصحفيين: حققت العديد من المكاسب خلال الدورة المنتهية

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:05 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين: إنه حقق العديد من المكاسب خلال دورته المنتهية، موضحا أنه يقوم بعرض كافة الملفات.

وأضاف نقيب الصحفيين، خلال اللقاء الذى عقده مع عدد من الزملاء عقب ترشحه لدورة ثانية اليوم على الانتخابات المقرر انعقادها ٥ مارس المقبل، تعودت معكم في سنوات التوفيق نجاحا أو سقوطا، وأنا بدأته في ٢٠٢٥ بتقليد المحاسبة على ما تم، واستعراض ما حدث خلال الفترة الماضية، قبل أن نتطرق إلى ما يجب أن نقدمه. 

وأضاف : نحن اليوم مع كشف الحساب، وهذا مرهون بوعود، ولديّ تفاصيل في هذا الأمر،  ونحن لا نكثر في الحديث عما نفعل وهذا أمر قد يراه البعض ميزة وقد يراه البعض عيبا، لكن أنا أراه التزاما أخلاقيا. 

وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، أبوابها فى العاشرة من صباح اليوم لتلقى طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة.


وأوضحت اللجنة: أن تلقى طلبات الترشح من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا .. وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، منوهة إلى أنه يتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة.


 ويوقع المرشح على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة ، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و 200 جنيه للترشح لمنصب النقيب .

ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين ويشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.
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