أخبار الرياضة.. غضب أهلاوي عارم تجاه مدحت شلبي.. الأحمر يتفوق على الزمالك بـ 97 مركزا .. ميسي إلى باريس سان جيرمان

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي:





لا تزال حالة كبيرة من الغضب تفرض نفسها على جماهير النادى الأهلى تجاه الإعلامى مدحت شلبي بسبب تصريحاته القوية ضد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم وتهديده بفتح دفاتره القديمة حالة استمرار أزماته داخل الملاعب .







كشف موقع" football data base" المتخصص في إحصائيات كرة القدم، عن التصنيف الأخير للأندية على مستوى العالم.



ربنا يقومك بالسلامة.. عملية جراحية لـ نجل محمود الونش نجم الزمالك

يجري نجل محمود الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عملية جراحية اليوم بإحدى المستشفيات الخاصة .



السادس أفريقيًا.. فيفا يعلن تصنيف منتخب مصر عالميا أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) التصنيف الشهري الخاص بالمنتخبات حول العالم صباح اليوم، الخميس، عبر موقع الرسمي.



لاعب الزمالك: صفحة مزيفة تحاول الوقيعة بين صالح جمعة والإسماعيلى







