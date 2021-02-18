هل تدخل مصر عصر العملات الرقمية؟ تفاصيل

واصلت العملات الرقمية الارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة والتى كانت على رأسها البيتكوين الذى وصل إلى ٥٠ ألف دولار وفقًا لتقرير "سكاى نيوز".





وأضاف التقرير أن العديد من دول العالم سعت لإصدار هذه العملات الرقمية فى محاولة للتصدى لما يعرف بشبح العملات المشفرة التي لا تخضع الى البنوك المركزية ،ومن ثم بدأ فى مصر أيضًا دخول العملات الرقمية بعد أن منح قانون البنوك البنك المركزي حق إصدار عملة رقمية.





وتابع التقرير ان البنك المركزي حذر من انشاء او تشغيل منصات إصدار وتداول العملات الرقمية المشفرة دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي ووفقًا للقواعد التى يحددها.





وأوضح التقرير ان كثيرا من الاقتصاديين يرون انها خطوة تفتح الباب مستقبلًا امام اصدار عملة رقمية مصرية تخضع إلى رقابة البنك المركزي.





ومن جانبه قال أحمد نجم رئيس قسم الأبحاث بشركة أوربكس إن جميع الدول الان تريد ان يكون لديها العملة الرقمية الخاصة بها منذ بداية طرح العملات الرقمية مضيفًا انه من المتوقع انها ستكون شكلًا للاقتصاد العالمي فى الفترة القادمة.



