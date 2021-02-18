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محافظات

شفط تراكمات المياه.. محافظ كفر الشيخ : جهود مستمرة لمواجهة الطقس السيئ

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:11 م
محافظ كفر الشيخ يستعرض
محافظ كفر الشيخ يستعرض جهود مواجهة الطقس السيئ
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محمود زيدان
استعرض اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الخميس، آخر المستجدات الخاصة بمواجة الطقس السيئ، وسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار التي تشهدها  المحافظة، على اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك، خلال لقاء وزير التنمية مع المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفراس، بحضور عمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد رأفت ، معاون المحافظ للمشروعات.

كما عرض محافظ كفر الشيخ  جهود الأجهزة التنفيذية والجهات التابعة الأخرى لعمليات شفط تراكمات مياه الأمطار على مدار الساعات الماضية وسقوط أعمدة الإنارة وأشجار، نظرًا لشدة الرياح والعواصف وسقوط الأمطار الغزيرة.

ومن جانبه أشاد اللواء محمود شعراوي ، وزير التنمية المحلية بالجهود المبذولة من الحكم المحلي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمواجهة الطقس السيئ.

وفي سياق متصل، أكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، على  استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ لحين انتهاء موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة، بالإضافة إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في رفع تراكمات مياه الأمطار، لتوفير سيولة مرورية في جميع المناطق ،ولم تتعطل الحركة المرورية نتيجة سقوط الأمطار.

وأضاف  المحافظ ،أن مجموعات إدارة الأزمة وغرف العمليات  الرئيسية والفرعية بالمراكز والمدن والأحياء تواصل عملها وتتابع الوضع بصورة جيدة وعلى مدار الساعة، وأن العاملين بالوحدات المحلية والأحياء والمراكز يواصلون العمل في الشوارع لأكثر من 48 ساعة لرفع تراكمات المياه وشفط أي تجمعات في الشوارع الرئيسية والفرعية لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات.

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