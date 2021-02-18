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منوعات

بعد تصدرها السوشيال ميديا.. حقيقة زواج شاب عشريني من جدته.. شاهد

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:50 م
حفل زفاف
حفل زفاف
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أماني إبراهيم
تصدر مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور لشاب عشريني تزوج جدة مسنة مرتدية الفستان الأبيض، اتضح لاحقا أنها جدته، ورغم فارق العمر بينهما إلا أن هذه الصور أثارت الجدل بعد نشرها لمعرفة القصة الحقيقية وراءها.

ووفقا لشبكة تليفزيون الصين، انتشرت الصورة تحت عنوان (حفل زفاف) ويظهر بها العريس وهو رجل إطفاء صيني شاب (24 عاما)، وجدة مسنة تخطى عمرها الثمانين (85 عاما)، ويدعى الشاب في الصورة (تشانج جياقانج.

أما السيدة العجوز التي تقف بجواره هي جدته وتدعى (تانج كاي يينج)، وهي عاملة نظافة متقاعدة أمضت سنوات العمل في مستشفى محلي، والعلاقة بينهما ليست مألوفة لحفيد وجدة حيث قدمت تانج لحفيدها حياة جديدة مختلفة عن تلك التي تنتظره.

كانت قد عثرت تانج، قبل 24 عاما، على الطفل الصيني وحيدا على أحد الأرصفة، وقررت عدم تركه رغم أن عمرها حينها كان 61 عاما وأعلنت تبنيه ورافقها إلى المنزل، ورغم عدم توافر الكثير من المال للإنفاق عليه بسبب عملها البسيط قرر رجال الإطفاء  في عام 2001 جمع تبرعات لهما.

وكانت التبرعات التي تم جمعها كافية للإنفاق عليه حتى تخرجه في المدرسة الثانوية في عام 2016، وبعد إنهاء الدراسة قرر تشانج رد الجميل والالتحاق بالجيش الصيني ليصبح رجل إطفاء مثل الذين ساعدوه عبر جمع التبرعات في طفولته.

لم ينس تشانج فضل تانج عليه خاصة أنها أعطته حياة جديدة، وكان سيصبح مشردا لولا أنها تبنته وجلبته معها إلى المنزل، وكان لـ تانج أمنية لم تحققها في حياتها وهي ارتداء فستان الزفاف لأنها لم ترتدِهِ بسبب قلة المال حتى في زواجها.

حرص تشانج على تحقيق أمنية جدته، من خلال ترتيب جلسة تصوير تظهر فيها جدته بفستان الزفاف وجده أيضا، أما تشانج فارتدى ملابسه الرسمية للإطفاء، ولكن في يوم لتصوير لم يكن جده موجودا بسبب تدهور حالته الصحية، فتواجد تشانج مع جدته في جلسة التصوير بملابس الزفاف.
بعد تصدرها السوشيال ميديا.. حقيقة زواج شاب عشريني من جدته.. شاهد
بعد تصدرها السوشيال ميديا.. حقيقة زواج شاب عشريني من جدته.. شاهد
بعد تصدرها السوشيال ميديا.. حقيقة زواج شاب عشريني من جدته.. شاهد
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