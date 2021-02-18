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أخبار البلد

أهم الأخبار.. السيسي يعلن حرص مصر على دعم الشعب الليبي.. اعترافات مرتكبى مذبحة سرابيوم.. وأحمد بلال ومصطفى محمد

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:47 م
صدى البلد
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها كالتالي : 
خريطة تساقط الأمطار.. الأرصاد: سنتعرض لمنخفض جوى آخر الأسبوع القادم.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر،  وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية  ، إن محافظة الاسكندرية شهدت أمس تساقط البرد، بينما وسط سيناء وكاترين شهدت تساقط للثلوج وسجلت درجة حرارة تحت الصفر، لافتة إلى أن درجات الحرارة اليوم الخميس ستبدأ فى التحسن، والارتفاع تدريجيًا.. للمزيد اضغط هنا

اعترافات مرتكبى مذبحة سرابيوم: خططنا لقتل وكيل الزراعة السابق وزوجته وقت صلاة الفجر

اعترف المتهمان بواقعة قتل وكيل وزارة الزراعة الأسبق وزوجته، بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، بارتكابهم الواقعة بدافع السرقة، وأرشدوا مباحث شرطة فايد، إلى مكان المسروقات التى تمت سرقتها بعد ارتكابهم جريمة القتل، وهى مجوهرات وأموال تمت سرقتها من منزل المجني عليهما. . للمزيد اضغط هنا

السيسي: مصر حريصة على دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه شرف اليوم باستقبال أخيه عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، وأضاف: "وقد تشاورنا سويًا حول أهم القضايا المشتركة بين مصر وليبيا".. . للمزيد اضغط هنا

أحمد بلال ومصطفى محمد.. حرب كلامية يشعلها طرف ثالث .. تفاصيل
 
ربما بدأت القصة بـ نقد طبيعي من أحمد بلال عند سؤاله عن مقارنة مصطفى محمد بمروان محسن، فاختار نجم الأهلي السابق الأفضلية لمروان مهاجم الأهلي والأحقية بتمثيل المنتخب باعتبار أن مصطفى محمد لا يزال صغيرا ولا يمتلك الخبرة الكافية. للمزيد اضغط هنا

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