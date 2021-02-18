بإطلالة شتوية.. لقاء الخميسي تفاجئ متابعيها على إنستجرام

نشرت الفنانة لقاء الخميسي ، صورة جديدة لها من خلال الاستوري عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة شتوية تبرز جمالها.









وتألقت لقاء الخميسي ، ببلوفر بسيط وناعم باللون الأبيض، ومرتدية شالا أنيقا باللون الجملي الذى يتميز بتفصيلة جذابة، والفرو على الاكتاف الذى يبرز اناقتها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت لقاء الخميسي في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الأحمر الجذاب.









كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تبرز جمالها.









ووضعت مجموعة من الإكسسوارات الذهبية التي تتناسب مع ظهورها.