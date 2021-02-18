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استخدام مادة مسرطنة في إنتاج الخبز المدعم.. الحكومة توضح الحقيقة.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:53 م
الخبز المدعم
الخبز المدعم
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البهي عمرو
عرضت قناة إكسترا نيوز مقطع فيديو يوضح، إن جماعة الإخوان الإرهابية مستمرة فى نشر الشائعات الكاذبة عن مصر، وجاء فى أخر شائعة، أنه يتم استخدام  مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة في إنتاج الخبز المدعم.

وجاء فى الفيديو أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن استخدام مادة "برومات البوتاسيوم" المسرطنة في إنتاج الخبز.


وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستخدام أي مواد مسرطنة في إنتاج الخبز، وأن مادة "برومات البوتاسيوم" غير مستخدمة نهائيًا في إنتاج الخبز البلدي، مُشددةً على أن جميع المواد المستخدمة في إنتاج جميع أنواع الخبز سليمة وآمنه تمامًا، ومطابقة لجميع مواصفات الجودة، مُشيرةً إلى شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز لمنع أي تلاعب، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حال رصد أي مخالفات.


في سياق متصل، يتم دراسة تطبيق منظومة الخبز الجديدة، من خلال الدعم النقدي المشروط عقب انتهاء جائحة كورونا، والتي ستتم على غرار السلع التموينية من خلال كارت التموين، حيث سيتم حساب قيمة للمواطن على بطاقة التموين بدلًا من عدد الأرغفة التي يصرفها من خلال البطاقة، ويحصل على الحصة التي يحتاجها من الخبز، وما يتبقى يتم وضعه في حسابه يستطيع من خلاله شراء ما يريد من سلع تموينية، وصرفه من المنافذ التموينية، وتهدف تلك المنظومة إلى دعم ورفع كفاءة صناعة الخبز، ورفع جودته.


وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.
 
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