ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد صلاح على رأس تشكيل الأسبوع المثالي بـ دوري أبطال أوروبا

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:49 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
محمد السعيد
كشف الحساب الرسمي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، عن التشكيل المثالي لمباريات هذا الأسبوع التي أقيمت ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16، من التشامبيونزليج.

وشهدت التشكيلة المثالية سيطرة من جانب لاعبي ليفربول حيث تواجد 5 لاعبين من الريدز، على رأسهم النجم المصري محمد صلاح.

وجاءت التشكيلة المثالية لمسابقة دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: الدفاع: أرنولد - كاباك - روبرتسون

خط الوسط: محمود داوود -  سوسو - كيزا - محمد صلاح - ساديو ماني

خط الهجوم: مبابي - هالاند

كان فريق ليفربول فاز على لايبزيج، أول أمس، الثلاثاء بهدفين دون رد، سجلهما النجم المصري محمد صلاح  والسنغالي ساديو ماني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يُزين التشكيل المثالي لـ ليفربول بالقرن الحالي

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

15 دقيقة.. قائم أليسون يحرم لايبزيج من التقدم على ليفربول

30 دقيقة.. محمد صلاح يضيع فرصة تسجيل الهدف الأول لـ ليفربول في شباك لايبزيج

دوري أبطال أوروبا.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة ليفربول ولايبزيج

محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول بهدف في شباك لايبزيج بدوري الأبطال

ترشيحاتنا

ريفالدو يفجر مفاجأة: ميسي إلى باريس سان جيرمان

أي بنت تقدر تجيب فستان بـ 2500 جنيه .. ياسمين صبري بين التريند والهجوم

بإطلالة رياضية.. ياسمين صبري تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

أضرارها خطيرة على الكبد والمناعة.. تحرك عاجل من النواب بشأن تجارة زيوت الطعام المستعملة

لاعب الزمالك: صفحة مزيفة تحاول الوقيعة بين صالح جمعة والإسماعيلى

جمال أرشيف: رشدى أباظة اتدفن 3 مرات

Advertisements

الكاف يعلن موعد مباراتى منتخب مصر بتصفيات الأمم الإفريقية

أخبار الرياضة.. غضب أهلاوي عارم تجاه مدحت شلبي.. الأحمر يتفوق على الزمالك بـ 97 مركزا .. ميسي إلى باريس سان جيرمان

حاجة من وحى الخيال.. الكاف يتغزل فى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي

الدفاتر القديمة.. غضب أهلاوي عارم تجاه مدحت شلبي بسبب كهربا | ومحاميه: هيتحاسب بالقانون

حالة كادت تتسبب فى إعادة مباراة الزمالك والإسماعيلي

رحيل جهازه بالكامل.. خليفة محمد يوسف على طاولة البنك الأهلي

مدير بريزنتيشين يطرح حلولا لإنهاء أزمة تجديد عقد ساسي مع الزمالك

قرار جديد من باتشيكو قبل سفر بعثة الزمالك إلى السنغال

محمد صلاح على رأس تشكيل الأسبوع المثالي بـ دوري أبطال أوروبا

السادس أفريقيًا.. فيفا يعلن تصنيف منتخب مصر عالميا

بلال مصطفى مدافع بورصا سبور التركي: فوجئت بقرار رحيلي عن الاتحاد.. ومصر كلها ضد مروان محسن "حوار"

فخر أفريقيا.. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ 97 مركزا في التصنيف العالمي للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة شتوية.. لقاء الخميسي تفاجئ متابعيها على إنستجرام

على البحر.. رنا سماحة تتألق بالكاجوال في أحدث ظهور

بإطلالة رياضية.. ياسمين صبري تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام