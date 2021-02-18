الاتحاد الأوروبي يضع شرطا لإعادة المساعدات الاقتصادية إلى إثيوبيا

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، استئناف مساعدة إثيوبيا من جديد، بشرط فتح إقليم تيجراي من أجل تقديم المساعدات والإغاثة.





وأعلن الاتحاد الأوروبي، تعليق الدعم الذي يقدمه إلى الحكومة الإثيوبية، والمقدر بـ 88 مليون يورو، وذلك لحين السماح لـ الوكالات الإنسانية بالوصول إلى إقليم تيجراي، للوقوف على الأوضاع هناك.





وبحسب وكالة رويترز، قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في حاجة إلى الارتقاء لجائزة نوبل للسلام التي حصل عليها، وذلك عبر بذل ما بوسعه لإنهاء الصراع في تيجراي.





وقال بوريل: "نحن مستعدون للمساعدة، لكن ما لم يكن هناك وصول لـ المساعدات الإنسانية، فلن يتمكن الاتحاد الأوروبي من صرف دعم الميزانية المخططة للحكومة الإثيوبية".





وفي ديسمبر الماضي، ذكرت فرقة العمل الحكومية الخاصة بتيجراي أنها توصلت إلى اتفاق مع الأمم المتحدة تستدعي بموجبه أديس أبابا القرارات بشأن دخول وكالات الإغاثة.



