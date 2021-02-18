عرض استثنائي للفيلم الآسيوي «نينا وو» في سينما زاوية.. بعد غد

تُقيم سينما زاوية عرضًا استثنائيًا لفيلم نينا وو المخرج ميدي زي، يوم السبت 20 فبراير الساعة 7 مساءً، ويعرض الفيلم مصحوبًا بترجمة عربية وإنجليزية.





وحصل الفيلم على مسيرة حافلة في المهرجانات الدولية وفاز بخمس جوائز وشارك في عشرات المهرجانات كما احتفت به العديد من الصحف والمواقع العالمية، منها فارايتي التي وصفته بالفيلم الساحر والأنيق، وهوليوود ريبورترز التي قالت إنه تجربة محكمة في الصناعة.





الفيلم شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي في قسم نظرة ما، وفاز بجائزة أفضل مؤثرات صوتية من مهرجان الحصان الذهبي السينمائي بتايوان، وجائزة اختيار الجمهور بحفل جوائز ماليزيا جولدن جلوب ، وحصل على تنويه خاص من مهرجان سيتجس الدولي لسينما الفانتازيا والرعب في كاتالونيا، وجائزة أفضل موسيقى من مهرجان تايبيه السينمائي وأفضل سيناريو من مهرجان تو تن الصيني السينمائي.





وتدور أحداث الفيلم حول الشابة الطموحة نينا وو التي تتمكن من الحصول على دور رئيسي في فيلم. ولكن الدور كان صعبًا للغاية، ليس فقط لوجود مشاهد جنسية صريحة وعري كامل، أو لأن المخرج يقسو عليها، لكن لأن طموحات الصناعة والإعلام مرتفعة للفيلم، ومع اقتراب نينا من حافة النجاح، تبدأ حالتها النفسية في التدهور.





ويقول ميدي زي مخرج الفيلم عن فيلم نينا وو "لقد سمعنا العديد من القصص الملهمة في العالم. في تلك القصص يتمكن البطل دائمًا في النهاية من التغلب على المِحَن ويحق له التمتع بثمار عمله. ولكن في الواقع لا تنتهي معاناة بعض الناس طوال حياتهم. يترك لهم جنسهم، هويتهم الجنسية، وخلفيتهم العائلية التي ولدوا بها، خيارات أقل بكثير من الآخرين. والقيود على الاختيارات التي تُفرض عليهم تصنع لهم عقبات لا حصر لها، عقبات قد يقضون طوال حياتهم في قتالها وقد تهزمهم في النهاية، بالنسبة لي فيلم نينا وو هو أكثر من قصة عن حركة #MeToo، فهو يجسد كل النساء اللواتي قاتلن بشجاعة ضد الظلم والقيود الموجودة في أماكن العمل".



