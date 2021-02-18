عبدالشافى الشيخ: الزواج والإنجاب ليس أمرا واجبا

قال الدكتور عبدالشافى الشيخ، الداعية الإسلامي، إن حكم الزواج فى الإسلام ليس واجبا ويمكن أن يعيش الفرد دون زواج، وما ينتج عن الزواج من ذرية بالتالى غير واجب.





وتابع عبد الشافى الشيخ، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم : "الزواج أمر تكاملى يعنى لو فى زوجة عاوزه تخلف وزوجها رافض فيصبح الامر لا يجوز وايضا العكس، والآن تدخلت الدولة لتنظيم النسل من أجل المصلحة العامة".





من جانبه.. قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مقولة "العيل ييجى برزقه"، تتعارض مع الإسلام، لافتا إلى أن هذه الكلمة أكبر خطأ نقع فيه.





وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "ربنا يرزق من يشاء ويمنع الرزق عن من يشاء، إزاى أنت حالتك بتكون صعبة وفقير وتزود همك وتجيب عيال تانى وتزيد فقر، إحنا بنزيد عيل كل ١٣ ثانية، يعنى ٢ مليون فى السنة، ولو كل عيل ييجى برزقه كان زماننا كنا أغنى دولة فى الكرة الأرضية".