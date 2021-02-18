إصابة محمود فتح الله مدرب بيراميدز بفيروس كورونا

تأكدت إصابة محمود فتح الله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز بفيروس كورونا بعد ثبوت مسحته الطبية التى خضع لها " إيجابية".





وعلى الفور دخل محمود فتح الله فى عزل منزلى لتلقى العلاج المناسب والتعافي من الإصابة بفيروس كورونا .



وفى هذا السياق ، وصلت بعثة فريق نادي راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الخميس، استعدادا لمواجهة بيراميدز في إياب دور الـ٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





ويحل راسينج كلوب ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي في مباراة الإياب بعدما حقق بيراميدز الفوز في مواجهة الذهاب بأبيدجان بهدفين دون مقابل سجلهما إسلام عيسى.





واستقبل مندوب من نادي بيراميدز بعثة راسينج كلوب في مطار القاهرة ورافقها حتى الوصول لفندق الإقامة وخلال فترة وجودها بالقاهرة حتى الانتهاء من خوض اللقاء.