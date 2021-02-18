السرب.. ملحمة للدفاع عن الوطن خارج الحدود وثأر للشهداء قبل شروق الشمس

ملحمة جديدة ينتظرها جمهور المشاهدين فى الوطن العربى بعد طرح البرومو الخاص لـ فيلم السرب، الذي أعلن عنه المنتج تامر مرسي حيث أنه مأخوذ عن قصة حقيقية وهو الدفاع عن الوطن خارج الحدود، حيث يتناول مطاردة الجيش المصرى للإرهابي هشام عشماوي في مدينة درنة الليبية والذى تم القبض عليه فيما بعد وإعدامه فى 4 مارس 2020.





كما يتناول الفيلم أحداث قتل 21 قبطيا ذبحا في ليبيا، وثأر القوات المصرية لشهداء الوطن بعد ساعات قليلة بالتحديد فجر الاثنين 16 فبراير 2015 بتوجيه ضربة جوية مركزة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش الإرهابى بالأراضى الليبية، ويعد الفيلم استمرارا لنوعية الأفلام والمسلسلات العسكرية مثل فيلم الممر ومسلسل الاختيار المأخوذين إيضا عن قصص حقيقية.





ونرصد فى هذا التقرير تأثير مسلسل الاختيار، وكذلك تأثير بعض الافلام العالمية من هذه النوعية من الأفلام العسكرية، وتأثيرها على المشاهد وانطباعا مبدئيا عن فيلم السرب قبل طرحه رسميا.





الاختيار

قبل انتهاء الجزء الأول من مسلسل الاختيار، المأخوذ عن قصة حقيقية لشهداء "كمين البرث"، وابطال القوات المسلحة المصرية، ضجت السوشيال ميديا بردود أفعال واسعة كان أبرزها "البسوا المموه بيخافوا منه.. حلقة كمان وهلبس الافارول واروح الكتيبة"، نشر أيضا مرتادو السوشيال ميديا صورا "بالزى العسكرى المصرى"، فخرا واعتزاز بإنتمائهم لهذه البلد وجيشها،كان ذلك كله بسب رؤيتهم بالصوت والصورة مسلسلا اقرب للواقع الذى يعيشه ابطال القوات المسلحة وتضحياتهم دفاعا عن كل شبر فى أرض مصر التى تحرصها الملائكة.





الاختيار عربيا

على المستوى الإقليمى، حرك مسلسل الاختيار، مشاعر الملايين فى الوطن العربى وكذا أقلام الشعراء فكتب الشاعر الأردنى أكثم حرب قصيدته الشهيرة التى ألقتها الطفلة الفلسطينة ميس عبد الهادى "ملحمة خير أجناد الأرض"،قائلا فى بعض إبياتها:

يا هازما جحفل الإرهاب منتصرا.. حبل الدجى من صميم النور تقطعه

من بينهم احمد منسى قائدهم .. ارهابهم لم يكن يوما يروعه

بوركت يا مصر هذا الجيش غايته .. تحرير أرض وأصل المجد أفرعه

يا جيش مصر أن على الارهاب حاذر .. واصل واصل فضرب الباب يخلعه





الاختيار عالميا

عقب انتهاء المسلسل قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية أنه كان تجسيدًا لمسيرة بطل أبكى استشهاده شعبا بأكمله، وأعاد للأذهان صورة الرمز الشهيد وحول "منسي" من أسطورة مصرية إلى أسطورة عربية، وأعطى شعبه الكثير طوال حياته المهنية، وهذا هو السبب فى أنه يعتبر بطلا بين المصريين بفضل شجاعته فى الدفاع عن بلاده فى العديد من العمليات الأمنية ضد الإرهابيين والمسلحين ولكن أيضا هو رمز التفانى الحقيقى والإيثار والقومية.









Top Gun

شهد عام 1986 أنتاج شركة "بارامونت الأمريكية" الفيلم العسكرى "Top Gun" بطولة توم كروز وسيناريو جيم أنتوني و جاك إيبس جونيور وجسد توم كروز شخصية "مافريك" الطيار المقاتل، وكان الهدف من الفيلم تأريخ بطولات الجيش الأمريكى، وقام البنتاجون حينها بمراجعة الفيلم والإضافه إليه وتوفير كل الأمكانيات المتاحة عسكريا من تدريب للممثلين وتوفير طائرات مقاتلة وحاملات طائرات، وحقق الفيلم بعد طرحه ارباح خيالية وصلت لـ وصلت لـ 357 مليون دولار، مقابل 1.8 مليون دولار تكلفة الإنتاج.



