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رياضة

بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يقلب الطاولة على التعاون ويهزمه 2 - 1.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:13 م
فريق اتحاد جدة
فريق اتحاد جدة
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محمد السعيد
فاز اتحاد جدة على نظيره التعاون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري السعودي.

افتتح التعاون التسجيل عن طريق عبدولي ساني في الدقيقة 16 من عمر المباراة.

ونجح اتحاد جدة في إدراك التعادل عن طريق روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 68 سجل كاسيو دوس أنجوس لاعب التعاون هدفا بالخطأ في مرماه، لينتهي اللقاء بفوز اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف.

وشارك المدافع المصري أحمد حجازي أساسيا مع اتحاد جدة أمام التعاون.

وبدأ اتحاد جدة المباراة بالتشكيل التالي:

جروهي - حمد آل منصور - أحمد حجازي - زياد الصحفي- سعود عبد الحميد - عبد الإله الماكي - كريم الأحمدي-  عبد الرحمن العبود - روماينهو - فهد المولد - هارون كمارا.

وبهذا الفوز رفع اتحاد جدة رصيده إلى النقطة 32 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما رصيد التعاون عند النقطة 25 في المركز الثامن.
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