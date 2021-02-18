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محافظات

محافظ بني سويف يبحث حل أزمة صرف مستحقات عمال شركة الطوب الطفلي

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:00 م
محافظ بني سويف يبحث
محافظ بني سويف يبحث حل أزمة صرف مستحقات عمال شركة الطوب
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محمد عبدالحليم
التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"اليوم" عبد الفتاح فكري رئيس الاتحاد  المحلي  لعمال بني سويف ورئيس النقابة العامة لعمال السكة الحديد، وأحمد عابدين نائب رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال بني سويف، وعماد عبد العظيم أمين عام الاتحاد، وذلك لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالعمال، واستعراض الجهود المشتركة في عدد من الموضوعات الهامة. 

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع مسئولي الاتحاد، مستجدات شكوى عمال شركة الطوب الطفلي من تأخر صرف مستحقاتهم، والتي قد تم طرحها في لقاءات سابقة والإجراءات التي تم تنفيذها في هذا الشأن.

حيث أوضح رئيس الاتحاد أن الموضوع تم إحالته إلى القضاء بناء على طلب العمال بإحالة شكواهم إلى المحكمة العمالية المختصة، ويتم  حاليا النظر فيها، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع العمال لإطلاعهم على ذلك، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات واقعة وفاة عامل  أثناء عمله بأحد المصانع، والخطوات التي تم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع مديرية القوى العاملة لحفظ حقوق أسرة العامل ومتابعة سير التحقيقات وما تسفر عنه.

في هذا الشأن، والتي أعرب  رئيس الاتحاد عن تقديره الكبير للمحافظ الذي لم يتوان أبدا في الحفاظ على حقوق أبناء المحافظة من العمال، وتدخله وتوجيهاته حيال هذه الواقعة خير دليل على ذلك. 


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واستعرض بعض الجهود التي نفذها الاتحاد خلال الفترة الماضية، وتضمنت الإشارة إلى عقد بروتوكولات تعاون مع بعض المديريات الخدمية، بهدف تعزيز قدرات العمال والعمالة غير المنتظمة لتطوير مستوى الأداء المهني والعملي،حيث تم توقيع بروتوكول مع التضامن لتدريب الفتيات والسيدات غير العاملات على الحرف اليدوية لإعدادهم لسوق العمل بجانب بروتوكول ثان مع مديرية الزراعة لتدريب شباب وفتيات الاتحاد على زراعة الأسطح والفطر وصناعة المخللات ومنتجات الألبان، إضافة إلى بروتوكول ثالث مع الشباب والرياضة لتدريب شباب النقابيين على الحرف والدورات التدريبية التي تنظمها مديرية الشباب، بجانب عقد بروتوكول مع مديرية القوى العاملة لتدريب المرأة العاملة على الحرف المختلفة بمراكز التدريب والتأهيل التابع للمديرية. 

وفي نهاية الاجتماع أعرب رئيس الاتحاد المحلي لنقابات العمال عن تقديره للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لدعمه  المتواصل لجهود النقابات العمالية ، وموجها دعوة للمحافظ لحضور وضع حجر الأساس لمشروع إسكان ستقيمه اللجنة النقابية للعاملين بالنيابات والمحاكم  بشارعي حلمي الملط وصالح كامل بمدينة بني سويف خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي في مارس القادم. 
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