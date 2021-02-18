نتائج مباريات دورى القسم الثاني.. فاركو يتصدر بحري والداخلية يصعد للقمة مؤقتا

أقيمت اليوم مواجهات الجولة ال13 من منافسات دورى القسم الثاني بمجموعة بحري، وشهدت فوز فريق فاركو علي منافسه سبورتنج السكندري بنتيجة هدف دون رد ليعزز من صدارته لجدول الترتيب.





نتائج مباريات اليوم

سبورتنج السكندري 0-1 فاركو





ابو قير 2-2 بلدية المحلة





الجزيرة المطروحي 1-2 كفر الشيخ





بني عبيد 0-0 الحمام





الرجاء 1-0 بيلا





وفي مجموعة القاهرة حقق فريق كوكاكولا الفوز علي منافسه طنطا بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مباريات مجموعة القاهرة ليصعد للمركز الرابع برصيد 20 نقطة بينما يظل ابناء السيد البدوى في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.





وفي نفس المجموعة صعد فريق الداخلية الي صدارة المجموعة بشكل مؤقت بعد الفوز علي فريق الزرقا بنتيجة هدف دون رد.





وتعادل فريق الإعلاميين مع منافسه كيما اسوان بنتيجة هدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر بمجموعة الصعيد.



