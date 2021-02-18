خبير سياسى: زيارة رئيس الحكومة الليبية إلى مصر لها دلالات واضحة

قال أحمد عليبة ، الخبير بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيحية ، إن الزيارة الأولى لرئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الديبة إلى مصر اليوم الخميس تعد امتدادا طبيعيا للتحركات المصرية تجاه ليبيا فى المرحلة الأخيرة لعودة الدولة إلى مرحلة الاستقرار وإنهاء التدخل الخارجى .





وأكد " عليبة " خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن مصر منذ مؤتمر برلين 2020 كانت تحركاتها واضحة فى المسارات الاقتصادية السياسية العسكرية والاقتصادية نحو ليبيا وقد استضافت كافة التيارات السياسية الليبية دون انحياز باعتبارها جولة واحد لاتجاهها وسيرها نحو الاستقرار.





وأشار إلى أنها ستستمر فى دعم ليبيا نحو استكمال مسيرتها نحو الاستقرار والتنمية ،و التأكيد على التعاون والتقارب لاستئناف العمل الدبلوماسى من القاهرة ، والشراكة الاقتصادية والتجارية وتبادل الزيارات والمناقشات المثمرة .





وتابع أن الدولة من أكثر الدول التى عانت من تداعيات ليبيا لأكثر من 10 سنوات واتخذت مصر الموقف الدفاعى للحفاظ عى إحكام حدودها الغربية فى مواجهة هذه التحديات مع سيرها نحو المفاوضات والوصول لحلول تجاه حل الأزمة الليبية.



